Burgtheater-Star Annemarie Düringer gestorben

Die Burgtheater-Schauspielerin Annemarie Düringer ist am Mittwoch - ihrem 89. Geburtstag - im niederösterreichischen Baden gestorben. „Mit Annemarie Düringer verliert die Burg eine ganz große Schauspielerin“, erklärte die Intendantin der renommierten Bühne, Karin Bergmann.

Die am 26. November 1925 in Arlesheim unweit von Basel in der Schweiz geborene Schauspielerin war in Wien in mehr als 70 Rollen zu erleben. Sie arbeitete mit großen Regisseuren wie Thomas Langhoff, Hans Neuenfels und Claus Peymann zusammen. 2001 wurde Düringer zur Doyenne des Burgtheaters ernannt.

Erfolg hatte Düringer, die ihre Ausbildung in Paris sowie am Wiener Max-Reinhardt-Seminar erhielt, auch mit Kinofilmen. Dazu gehörte der Thriller „Nachts, wenn der Teufel kam“ (1957) an der Seite von Mario Adorf sowie „Der Lügner“ (1961) mit Heinz Rühmann. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen gehörte auch der 1958 im Rahmen der Berlinale verliehene Bundesfilmpreis.