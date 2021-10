„Bunte“-Musik-Talentpreis für Rapperin Badmómzjay

Die Rapperin Badmómzjay ist am Donnerstag in Hamburg mit dem „Bunte New Faces Award Music“ geehrt worden. Die 19-Jährige setzte sich gegen ihre beiden Mitbewerberinnen, die Singer-Songwriterin Leony und die Künstlerin Wilhelmine, durch, wie eine Sprecherin der Veranstalter mitteilte.

Zur Jury gehörten neben „Bunte“-Chefredakteur Robert Pölzer auch die „Bunte New Faces“-Gewinnerin des vergangenen Jahres, Zoe Wees (19), der Sänger Sasha (49) und die Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner (41).

Badmómzjay alias Jordan Napieray ist nach Angaben der „Bunte“-Redaktion in Berlin und Brandenburg an der Havel aufgewachsen und hat die Realschule abgeschlossen. Sie sei die jüngste deutsche Rapperin, die den ersten Platz in den Single-Charts belegt habe.

In dem Song „Ohne Dich“ tritt sie gemeinsam mit dem Berliner Deutschrapper Kasimir1441 auf. Die Nachwuchskünstlerin mit rotgefärbten Haaren wird geschäftlich von ihrer Mutter unterstützt. Die frühere Altenpflegerin sei Geschäftsführerin ihres Labels.

© dpa-infocom, dpa:211028-99-778517/3

bunte.de zum Award