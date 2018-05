Bundeswehr: Viele unbesetzte Stellen im Beschaffungsamt

Nach dem Großbrand auf dem Wertstoffhof in Aulendorf, bei dem eine Halle am späten Samstagabend komplett abbrannte, suchen Brandermittler der Polizei in Weingarten weiter nach der Brandursache. Unterwegs war am Samstagabend auch eine besondere Einheit der Feuerwehr Ravensburg, die für Luftmessungen verantwortlich zeichnete.

„Was sich abzeichnet ist, dass es keine vorsätzliche Brandstiftung war“, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit, verweist aber gleichwohl darauf, dass die ...