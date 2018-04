Bundesverfassungsgericht urteilt über Zukunft der Grundsteuer

An Sympathie, an Fürsprechern und an Solidarität fehlt es einer aus dem Kosovo stammenden Familie in Leutkirch nicht. Plerim Muhaxheri, seine Ehefrau und die Kinder Anita (16), Albert (15) und Fatjon (12) gelten als gut integriert. In der Arbeitswelt, in der Schule, im Sportverein. Doch die Familie muss damit rechnen, in den als sogenanntes „sicheres Herkunftsland“ eingestuften Kosovo abgeschoben zu werden. Aktuell hat sich Plerim Muhaxheri deshalb an den Petitionsausschuss des Stuttgarter Landtags gewandt.