Bundestagsvizepräsidenten: AfD verändert Umgangsformen

Spiel – zehn Tage Pause – Spiel – 13 Tage Pause – Spiel: Der Spielkalender macht es den Volleyballern des VfB Friedrichshafen – nicht nur wegen der vergangenen und anstehenden Feiertage – gerade nicht sehr leicht, richtig in den Fluss zu kommen. Nach der 0:3 (15:25, 23:25, 18:25)-Pleite in der Champions League am 18.12. in Chaumont steht nun diesen Samstag wieder Bundesliga auf dem Programm. Bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen, mit drei Siegen aus neun Spielen derzeit auf Platz acht, sind für den Vizemeister vom Bodensee drei Punkte ...