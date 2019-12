Bundestag verabschiedet verschärftes Waffenrecht

Noch nie gab es in Weingarten so viele eingeschriebene Studenten wie zum diesjährigen Wintersemester. Insgesamt sind an der Pädagogischen Hochschule (PH) und der Hochschule Ravensburg-Weingarten 7257 junge Menschen eingeschrieben.

Doch auch noch nie waren die Mieten in Weingarten so hoch wie derzeit. Mit durchschnittlichen acht Euro pro Quadratmeter netto liegt die Stadt bundesweit auf Platz 33.

Das trifft gerade Geringverdiener, sozial Schwache oder aber eben Studenten, die häufig keine bezahlbare Wohnung finden.