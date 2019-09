Bundestag: Mehr Sicherheit bei Implantaten

Eigentlich ist Sebastian Dickhaut Hundeführer bei der Polizeihundestaffel des Polizeipräsidiums Aalen in Schorndorf. Im Rahmen eines Pilotprojekts des Landes ist er seit über einem Jahr aber auch ein sogenannter Luftfahrzeugfernführer, wie es im Polizeijargon heißt. In dieser Funktion unterstützt er mit einer Drohne seine Kollegen des Polizeipräsidiums Aalen bei Einsätzen am Boden von der Luft aus. Auch im Ostalbkreis.

Gestartet ist das Pilotprojekt, das beim Polizeipräsidium (PP) Einsatz angesiedelt ist, im Jahr 2018.