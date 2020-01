Bundestag hebt Immunität von AfD-Fraktionschef Gauland auf

Von Schwäbische Zeitung

Der Alptraum aller jungen Eltern, die denken, ihr Neugeborenes ist in guter Obhut: Eine Krankenschwester der Universitätsklinik Ulm steht im Verdacht, kurz vor Weihnachten fünf Kindern einer Ulmer Säuglingsstation Morphin verabreicht zu haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilen, soll die Krankenschwester am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihr wird gefährliche Körperverletzung und versuchter Totschlag in fünf Fällen vorgeworfen.