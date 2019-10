Bundestag: Höhere Zulagen für Soldaten und Beamte

Von Schwäbische Zeitung

Sechs neue Liebherr-Mobilkrane mit Traglasten zwischen 45 und 200 Tonnen hat die Baukran Logistik GmbH (BKL) beim Ehinger Werk in Auftrag gegeben. Diese werden am neuen Standort in Ingolstadt stationiert und stehen künftig für verschiedenste Hubaufgaben zur Verfügung. Standortleiter Rainer Speich war Anfang Juni zur Übergabe eines LTC 1045-3.1 und eines LTM 1130-5.1 im Liebherr-Werk in Ehingen zu Besuch.

Das Unternehmen BKL eröffnete im Juni seine vierte Niederlassung: Neben den Standorten München, Frankfurt und Hannover ist die BKL ...