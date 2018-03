Bundestag beschließt Einsetzung von Amri-Untersuchungsausschuss

Der Bundestag will herausfinden, ob hinter dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz mehr steckt als eine Serie von Fehlern einzelner Behördenvertreter. Er beschloss einstimmig die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Die Grünen-Obfrau im Ausschuss, Irene Mihalic, sagte, Amri habe sich in Deutschland unbehelligt, „quasi wie unter einer Käseglocke“ bewegen können. „Ist das System überfordert gewesen oder waren es Einzelfehler?“, fragte der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster. Bei dem schwersten islamistischen Anschlag in Deutschland waren am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet und Dutzend verletzt worden.