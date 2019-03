Bundestag berät über Wahlrecht für Menschen mit Betreuung

Nach einem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Wochenende ist die Lindauer Polizei noch immer auf der Suche nach einem Lastwagenfahrer. Er war in den Unfall verwickelt und ist in Richtung Österreich geflohen, obwohl zwei verletzte Frauen ihn um Hilfe gebeten hatten. Die Polizei hat nun erste Hinweise.

„Wir haben die Firma ausfindig gemacht“, sagt ein Polizist im Gespräch mit der LZ. Die Spedition besitze rund 70 Lastwagen, die in Polen, Rumänien, Österreich und Deutschland stationiert seien.