Bundesregierung: Zurückweisungen an der Grenze zulässig

Auf der B 31 zwischen Immenstaad und Fischbach müssen Fahrer zur Zeit jede Menge Geduld aufbringen. Dort kommt es schon den ganzen Tag zu kilometerlangen Staus. Grund dafür sind Bauarbeiten auf der B 31 im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Höhe der Motorrad-Bar in Fischbach. Fast gleichzeitig war in Friedrichshafen der Riedleparktunnel voll gesperrt. Er wird noch in den Nächten auf Dienstag und Mittwoch von 19 bis 6 Uhr nicht befahrbar sein.

Die Tunnelsperrungen sind erforderlich, weil die Sicherheitstechnik des Tunnels dringend ...