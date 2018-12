Bundesregierung will Fristverlängerung für Asyl-Überprüfung

Die Technik am Bahnübergang in Markdorf, die seit Jahren Probleme macht, ist am Sonntagvormittag komplett ausgefallen. Die Schranken blieben oben, die Ampeln aus. Die Züge fuhren in dieser Zeit hupend im Schritttempo über den Bahnübergang. Inzwischen ist die Störung behoben, doch von einer funktionierenden Lösung kann noch keine Rede sein.

Ein SZ-Leser hat die Situation am Sonntag zufällig beobachtet. Die Lokführer hätten sich korrekt verhalten, soweit er das beurteilen könne.