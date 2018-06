Bundesregierung weist Residenten der US-Geheimdienste aus

Die Bundesregierung weist nach Angaben des CDU-Abgeordneten Clemens Binninger den Residenten der US-Geheimdienste in Deutschland aus.

Die Ausweisung erfolge „als Reaktion auf die auf lange Zeit nicht erfolgte Zusammenarbeit im Bemühen um Aufklärung“, sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) nach den Ausschussberatungen am Donnerstag in Berlin. Die Ausweisung habe die Bundesregierung in der Ausschuss-Sitzung mitgeteilt.