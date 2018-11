Bundesregierung berät in Potsdam über Digitalstrategie

Das alte Biberacher Feuerwehrhaus in der Ehinger Straße soll mittelfristig in seinem jetzigen Zustand weiter genutzt werden. Zwar nicht mehr für die Feuerwehr, sondern als Lager für unterschiedliche Zwecke. Auch die Wohnungen sollen weiter genutzt werden. Uneins war sich der Bauausschuss, wie es mit dem großen Saal im ersten Obergeschoss weitergehen soll.

Mitte Juni ist die Feuerwehr aus dem alten Gebäudekomplex an der Ehinger Straße in ihr neues Domizil an der Bleicherstraße umgezogen.