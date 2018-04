Bundesrat will Weg für Public Viewing zur Fußball-WM freimachen

Sieben Mitarbeiter der Firma J. Rettenmaier und Söhne (JRS) haben am Donnerstagnachmittag eine Rauchgasvergiftung erlitten, als sie nach einer Verpuffung ein Feuer in einer Maschine löschen wollten. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, er brachte einen von drei Notärzten zum Einsatzort.

Um 14.42 Uhr erfuhr die Polizei über die Rettungsleitstelle vom Alarm in dem Spezialmühlenbetrieb.