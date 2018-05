Bundespolizei soll in Bamf-Affäre Ermittlungen unterstützen

Von Schwäbische Zeitung

Seit Jahren herrscht in Ravensburg ein erbitterter Streit über den Eschersteg. Einige sind der Meinung, dass der frühere Fußgängerüberweg über die Gleise am Ravensburger Bahnhof unbedingt an Ort und Stelle wieder aufgebaut werden muss. Die Stadtverwaltung würde darauf lieber verzichten, weil die Sanierung und der Wiederaufbau des Industriedenkmals mit hohen Kosten verbunden ist. Mit Oberbürgermeister Daniel Rapp sprach Annette Vincenz über das Thema.