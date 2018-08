Bundesgericht prüft Abschiebung eines islamistischen Gefährders

Von

Ein berührend-heiteres Kammerspiel an der Komödie im Bayerischen Hof in München, eine turbulente Familiengeschichte fürs Fernsehen, dazu noch eine verzwickte Romanze am Attersee: Die Schauspielerin Heidelinde Weis, die am Samstag (17. September) 65 Jahre alt wird, ist nach wie vor auf Bühne und Bildschirm zu Hause. Die beliebte Film- und Bühnendarstellerin mit österreichischen Wurzeln lebt heute in München.

«Wenn wir unseren Beruf wirklich ernst nehmen, werden wir immer besser», ist Heidelinde Weis überzeugt.