Bundesgericht erlaubt Abschiebung von Terrorverdächtigem

Nach 105 Jahren schließt das Geschäft Lederwaren Angele in der Biberacher Innenstadt. Inhaberin Anette Nothhelfer hat sich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen. Am 31. Mai schließt sie das Lederwarengeschäft, das sie seit sechs Jahren führt, für immer. „Es rechnet sich einfach nicht mehr. Wenn man nachts nicht mehr schlafen kann und in manchen Monaten gerade so die Fixkosten abdecken kann, ergibt es keinen Sinn mehr“, sagt die 40-jährige Biberacherin.