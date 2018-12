Bundesanstalt warnt vor Gefahren beim Feuerwerk

Die Frage, warum in der Innenstadt oft nicht allzu viel los ist, treibt viele Häfler um. Neben mangelnder Aufenthaltsqualität und mauem Branchenmix wird als Teil des Problems gerne auch mal auf zu hohe Parkgebühren verwiesen. Im Vergleich mit anderen Innenstädten in der Region zeigt sich zumindest eines: Günstiger als in Städten, die häufig als attraktiver empfunden werden, ist das Parken in Friedrichshafen nicht.

