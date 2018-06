Bundesamt rechnet mit Rückkehr von Bären nach Deutschland

Nach dem Wolf wird dem Bundesamt für Naturschutz zufolge wohl auch der Bär nach Deutschland zurückkehren. „Angesichts der Bärenpopulationen zum Beispiel in Norditalien oder in Slowenien ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass irgendwann auch Braunbären wieder in Deutschland sesshaft werden“, sagte die Präsidentin der Behörde, Beate Jessel, der Tageszeitung „taz“ (Freitagausgabe). Der Bär sei zu Recht nach der Europäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie eine streng geschützte Art.

"Es gibt immer ein Restrisiko"

„Es gibt immer ein Restrisiko bei wilden Tieren“, sagte Jessel. Aber die Wahrscheinlichkeit einer unangenehmen Begegnung mit einem Bären oder einem Wolf sei „ausgesprochen gering“. Wichtig sei es, in Gebieten, wo diese Tiere zuwanderten, die Bevölkerung aufzuklären, wie sie sich verhalten sollte, und konsequente Maßnahmen zum Schutz der Weidetiere umzusetzen.

Der Wolf breitet sich seit Jahren in Deutschland weiter aus, was zunehmend zu Konflikten mit Menschen führt. Vor allem Bauern- und Jagdverbände fordern deshalb ein Eingreifen der Politik.

Mehr entdecken: Kleiner verwaister Bär in Griechenland gerettet