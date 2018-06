Bundesamt für Migration bekommt zweite Vizepräsidentenstelle

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg bekommt eine zweite Vizepräsidentenstelle. Derzeit laufe die „Suche nach geeigneten Persönlichkeiten“, sagte BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise in Nürnberg. Nach Informationen des Magazins „Cicero“ sind für das neue Amt mindestens zwei Kandidatinnen im Gespräch: Uta Dauke, Referatsleiterin Organisation in der Zentralabteilung des Bundesinnenministeriums, und Jutta Cordt, Regionalchefin der Bundesagentur für Arbeit Berlin-Brandenburg.