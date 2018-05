Bund will Investitionen bis 2022 zurückfahren

Beim Kriminalkomissariat in Tuttlingen läuft aktuell ein Ermittlungsverfahren gegen einen unbekannten Mann wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Er soll am Donnerstagabend am Dreifaltigkeitsberg sexuelle Handlungen an einer jungen Schwarzafrikanerin vorgenommen haben. Es werden dringend Zeugen gesucht, die die 19-Jährige am Donnerstagabend in Tuttlingen oder Spaichingen gesehen haben.

Die junge Frau befand sich an jenem Abend zwischen 20 und 20.