Bund stockt Flüchtlingshilfe für Länder und Gemeinden auf

Die Verkehrssituation in Ochsenhausen ist wegen der Kreiselbaustelle im Zentrum angespannt. Wagt sich ein 40-Tonner trotz mehrerer Umleitungsschilder in die Innenstadt, wird aus dieser Anspannung schnell ein Kollaps. So geschehen am Freitag. Ein Sattelschlepper hatte sich beim Abbiegen dermaßen festgefahren, dass fast zwei Stunden lang nichts mehr ging.

Gegen 17.45 Uhr am Freitag rollt ein Sattelschlepper mit ausländischem Kennzeichen über den Marktplatz.