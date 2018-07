Bruno Mars: Senkrechtstarter auf Höhenflug

Berlin (dpa) - Im letzten Jahr erschien ein neuer Planet am Firmament: Bruno Mars, der sich mit „Just The Way You Are“ in den Charts festsetzte. „Grenade“ heißt sein aktueller Streich - beides Songs von seinem gerade erschienenen Debütalbum „Doo-Woop & Hooligans“.

Eine Rakete schießt auf dem Cover in den Himmel, ähnlich kometenhaft verlief auch die Karriere des gebürtigen Hawaiianers, der Mann hinter den Hits von Flo Rida („Right Round“) B.o.B. („Nothin' On You“), Travie McCoy („Billionaire“) oder K'Naans WM-Kracher „Waving Flag“. Als Solo-Künstler aber scheint der brillante Produzent und Songwriter noch erfolgreicher zu werden. Nominiert ist er jedenfalls für sieben Grammys, die am 13. Februar verliehen werden. Mal sehen, ob er daran teilnehmen kann, denn kurz vorher muss Peter Gene Hernandez, so sein richtiger Name, sich wegen Drogenbesitzes vor Gericht verantworten.

Bruno Mars hat viele Ahnherren: Elvis, Jason Mraz, Jack Johnson, Bob Marley - und natürlich Michael Jackson. „Michael inspiriert mich. Ich denke, jeder in meinem Alter war ein großer Jackson-Fan. Es ist ein großes Kompliment, dass meine Stimme ähnlich klingt wie Michaels“, sagte der 25-Jährige im Interview auf „Bayern 3“. Und eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ehemaligen „King of Pop“ hat der Marsianer durchaus.

Über die Liebe singt Bruno Mars gerne und viel auf „Doo-Woop & Hooligans“ - und das macht er ganz, ganz soft. Stile hat er dabei eine Menge drauf: Mit leichter Hand springt er von Reggae zu Sixties-Soul, von R&B über schwelgerischen Elektro-Pop hin zur schmusigen Ballade. Und jedes Gewand passt ihm gut, schließlich dürfte sein „Einfühlungsvermögen“ ein Grund seines Erfolges als Produzent sein.

Ob er wirklich die Lücke zwischen Bob Marley und Michael Jackson schließt, wie gerne mal behauptet wird, bleibt abzuwarten. Da braucht es sicherlich etwas mehr als ein Album mit einer Hand voll trefflicher Melodien, die eine Ahnung von lauschigen Sommernächten evozieren. Aber ein glorioser Anfang ist gemacht.

Im März kommt Bruno Mars auf Tournee: 03.03.11 Berlin/Astra, 07.03.11 Stuttgart/LKA Longhorn, 17.03.11 Köln/Live Music Hall, 18.03.11 München/ Theaterfabrik, 20.03.11 Hamburg/Uebel & Gefährlich

www.brunomars.de