Bruno Ganz spielt den Almöhi

Bruno Ganz wird für die Neuverfilmung des Johanna-Spyri-Klassikers „Heidi“ in die Rolle des Almöhi schlüpfen. Der 73-Jährige („Nachtzug nach Lissabon“, „Der Untergang“) freue sich auf die Rolle von Heidis grantigem, aber liebenswertem Großvater.

„Es ist nicht der Tell, es ist Heidi. Heidi ist besser als Schweizer Schokolade und viel berühmter als unsere Banken“, sagte der in Zürich geborene Schauspieler. Gedreht wird ab 19. August unter anderem in der Schweiz, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Regie führt Alain Gsponer („Das kleine Gespenst“).