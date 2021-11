Brückentage 2022: So kann man mit Feiertagen mehr Urlaub herausholen

2021 war kein gutes Jahr für Arbeitnehmer - gerade für Menschen in Baden-Württemberg. Zwölf Feiertage sind es jedes Jahr im Südwesten. Doch in diesem Jahr fielen viele Feiertage auf Wochenenden. 2022 wird das wieder besser. Zwar gibt es auch im kommenden Jahr Feiertage, die von Wochenenden geschluckt werden - aber wer jetzt geschickt plant, kann dennoch einiges mehr an Urlaub rausschlagen.

Lediglich drei Tage werden 2022 vom Wochenende einkassiert: Zu Beginn des Jahres fällt Neujahr auf einen Samstag, im Mai fällt ausgerechnet der Tag der Arbeit auf einen Sonntag und der erste Weihnachtsfeiertag fällt ebenfalls auf einen Sonntag. Aber mit den restlichen Feiertagen lässt sich geschickt basteln, um längere Urlaubspausen zu ermöglichen.

Dreikönigstag: Verlängertes Wochenende, oder verzögerter Jahresstart

Gleich zu Beginn des Jahres lässt sich im Südwesten das erste Wochenende verlängern, denn der Dreikönigstag (6. Januar) fällt auf einen Donnerstag. Wer hier am Freitag, den 7. Januar, freinimmt, hat ein Vier-Tage-Wochenende. Eine andere Option ist, sich den 3., 4., 5. und 7. Januar freizunehmen: Dann starten sie erst am 10. Januar in das Arbeitsjahr und verwandeln vier Urlaubstage in eine neuntägige Auszeit. So ist es möglich, das Jahr mit einem Urlaub zu starten.

Ostern: Aus acht mach sechzehn

Ostern ist ein Urlaubsklassiker. Wer in den beiden Vier-Tage-Wochen vor und nach Ostern freinehmen kann, freut sich über einen Monat, der zu mehr als der Hälfte aus freien Tagen besteht. Denn sowohl der Ostermontag, als auch der Karfreitag, verkürzen die Wochen. Wer also vom 11. bis 14. April und vom 19. bis zum 22. April freinimmt, verschafft sich 16 freie Tage am Stück. Die Zeit vom 9. bis zum 24. April verwandelt sich in einen langen Urlaub - ohne, dass viele Urlaubstage dafür ausgegeben werden müssen.

Das Himmelfahrtswochenende lässt sich immer verlängern

Auf Christi Himmelfahrt - 2022 am 26. Mai - ist immer Verlass. Denn der Feiertag findet jedes Jahr exakt 39 Tage nach dem Ostersonntag statt - das ist rechnerisch immer ein Donnerstag. Mit nur einem Urlaubstag gibt es hier also vier Tage Pause. Wer eine längere Auszeit braucht, kann auch vier Urlaubstage einsetzen und zusätzlich den Montag bis Mittwoch freinehmen: Dann sind es auch hier neun Tage Urlaub. Dazu muss der Urlaub vom 23. bis 25. und am 27. Mai genommen werden.

Auch Pfingsten und Fronleichnam ermöglichen 16 Tage Pause

Pfingsten wird 2022 am ersten Juniwochenende gefeiert. Der Pfingstmontag ist damit der 6. Juni. Das ist zunächst ein Drei-Tage-Wochenende, aber wer die Tage vom 7. bis zum 10. Juni freinimmt, bekommt eine Ruhephase von neun Tagen am Stück. Wie auch Christi Himmelfahrt liegt Fronleichnam immer an einem Donnerstag, das ist in 2022 der 16. Juni. Auch hier können mit einem Tag Urlaub am Brückentag, 17. Juni, vier Tage Wochenende gewonnen werden.

Da die Feiertage jedoch nah beieinander liegen, lassen sie sich in Baden-Württemberg perfekt kombinieren: Die vier Tage nach Pfingsten freinehmen und dann in der darauffolgenden Woche Montag bis Mittwoch und den Brückentag am Freitag - und schon sieht man die Kollegen erst nach 16 Tagen wieder. Die benötigten Urlaubstage wären 7. bis 10. Juni und 13., 14., 15. und 17. Juni.

Wer wirklich viele Urlaubstage einsetzen will, nimmt sich neben dem Brückentag am 27. Mai und den obigen Tagen noch die Woche zwischen Himmelfahrt und Pfingsten frei: Das kostet dann zwar 16. Urlaubstage, aber dafür wären auch 25 Tage, vom 26. Mai bis zum 19. Juni, frei.

Tag der Deutschen Einheit: Verschnaufpause im Oktober

Der Wiedervereinigungstag, 3. Oktober, fällt 2022 auf einen Montag. Das ist ein schönes Drei-Tage-Wochenende, das sich mit vier Urlaubstagen wieder auf neun Tage Freizeit erweitern lässt. Dazu müssen die Tage vom 4. bis zum 7. Oktober freigenommen werden. Das ist genug Zeit für einen ausgedehnten Herbstspaziergang. Aber da der Tag deutschlandweit ein Feiertag ist, werden zumindest auf den Autobahnen viele Menschen dieselbe Idee haben.

Allerheiligen ermöglicht langes Wochenende direkt nach Halloween

Wer sich an Halloween (31. Oktober) allzu sehr gruselt, oder nach der Belagerung durch süßigkeitensüchtige Kinder eine Auszeit braucht, dem kommt - zumindest im Süden der Republik - Allerheiligen gerade zupass. Denn das ist am 1. November, einem Dienstag. Wer sich also an Halloween freinimmt, hat ein Vier-Tage-Wochenende. Auch hier gibt es natürlich wieder die Option, zusätzlich zum 31. Oktober auch den 2. - 4. November freizunehmen und sich neun Tage Pause zu sichern. Spätestens dann ist der Schrecken der halloweennacht auch entspannt überwunden.

Hier noch einmal alle Feiertage in Baden-Württemberg in 2022 im Überblick: