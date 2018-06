Bruce Springsteen sauer auf US-Politik

Hamburg (dpa) - Rockstar Bruce Springsteen ist wütend auf die Politik in den USA. „Ich bin ein 62-jähriger Familienvater aus New Jersey, der es nicht fassen kann, wie viel in meiner Heimat Amerika falsch läuft. Ich bin angepisst. Sehr sogar“, sagte der Sänger („Born in the U.S.A.“) der Zeitschrift „Für Sie“.

Es sei höchste Zeit, etwas zu unternehmen. „Die Menschen in den USA müssen die Ärmel hochkrempeln und etwas gegen die sinnlosen Kriegseinsätze, die Wirtschaftskrise und die soziale Ungerechtigkeit tun. Die Politik hat versagt.“ Schon in seinem neuen Album „Wrecking Ball“ macht Springsteen seinem Ärger über Politik und Finanzhaie Luft.