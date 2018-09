Britrock-Trio Muse begeistert Hamburg

Von Deutsche Presse-Agentur

Die Südwest-CDU will heute auf ihrem Landesparteitag in Rust (Ortenaukreis) ihr Kommunalwahlprogramm beschließen. Im Entwurf spricht sich die CDU dafür aus, Jugendgemeinderäte zu stärken. Bei wichtigen Themen sollen verstärkt Bürgerbefragungen in den Gemeinden durchgeführt werden. Betreuungsangebote für Kinder sollen nach dem Willen der CDU grundsätzlich immer freiwillig und flexibel sein. Das soll auch für Ganztagsangebote an weiterführenden Schulen gelten.