Britisches Unterhaus stimmt über Brexit-Abkommen ab

Von Schwäbische Zeitung

Elmar Kretz hütet einen echten Schatz: „Sarrasanis Illustrierte“. Die Zeitung zum Besuch des Zirkus Sarrasani in Ravensburg ist schon leicht vergilbt und fast 100 Jahre alt. 1930 war das imposante Unternehmen in der Stadt zu Gast. Ein heute kaum vorstellbares Spektakel: „Ravensburg wurde überschwemmt mit fremden Menschen und Tieren“, erzählt der Direktor des Ravensburger Weihnachtscircus, der sich sehr für Zirkusgeschichte interessiert, in einem Pressetext.