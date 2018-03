Britischer Astrophysiker Stephen Hawking gestorben

Wenn es ein Omen war, dann war es kein gutes. Rex Tillerson blieb zwar in Afrika, statt seine Reise sofort abzubrechen, doch am Sonnabend ließ er einen Sprecher mitteilen, dass er sich nicht wohlfühle und in Nairobi einen Tag Pause einlege, ohne offizielles Programm. Das berufliche Schicksal des Außenministers hing seit Monaten am seidenen Faden. Am Dienstag verkündete Donald Trump dann, CIA-Direktor Mike Pompeo werde der neue Außenminister sein. „Er wird einen fantastischen Job machen!