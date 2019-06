Britische Autoren machen „Freundschaftstour“ in Europa

Mehrere britische Bestseller-Autoren sorgen sich angesichts des Brexits um ihre Leserschaft auf dem europäischen Festland.

Ken Follett, Jojo Moyes, Kate Mosse und Lee Child wollen deshalb nun auf eine „Freundschaftstour“ nach Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien gehen, wie der Veranstalter Fane Productions mitteilte. Die Schriftsteller wollen in Berlin (23. November), Paris, Madrid und Mailand über ihre Werke sprechen und Fragen aus dem Publikum beantworten.

„Wir haben Millionen Leser in Kontinentaleuropa. Die meisten lesen uns in ihrer eigenen Sprache und wir wollen ihnen mitteilen, wie sehr wir sie schätzen, sagte Ken Follett („Die Säulen der Erde“) einer Pressemitteilung zufolge. Ähnlich äußerte sich Jojo Moyes („Ein ganzes halbes Jahr“): „Diejenigen von uns, die sich schon immer als Europäer verstanden haben, sind mit Schrecken Zeugen der politischen Intrigen geworden, die uns auseinanderbringen sollen.“ Sie wolle die Freundschaft mit ihren Lesern aufrechterhalten, so Moyes.

Die Briten haben sich im Juni 2016 in einem historischen Referendum mit knapper Mehrheit für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union ausgesprochen. Spätestens bis zum 31. Oktober soll Großbritannien die Staatengemeinschaft verlassen.

