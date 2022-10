Briten feiern ARD-Reporterin Annette Dittert für Kraftausdrücke in der Tagesschau

Liz Truss ist die britische Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit der Geschichte. Mit dem Scheitern der 47-Jährigen hat die innenpolitische Krise im Vereinigten Königreich ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Wie frustriert am Ende auch das eigene Lager war, unterstreicht ARD-Korrespondentin Annette Dittert in der Tagesschau am Mittag. In Großbritannien wird sie für ihre Kraftausdrücke im deutschen Fernsehen gefeiert - doch liegt dabei offensichtlich ein Missverständnis vor.

Truss war im britischen Parlament kurz vor ihrem erzwungenen Rücktritt erneut massiv unter Druck geraten. Bei einer Abstimmung am Mittwoch zur umstrittenen Gas-Fördermethode "Fracking" war es zu tumultartigen Szenen gekommen.

Trotz Fraktionszwangs hatten 40 von 70 Tory-Abgeordneten gegen den Antrag der eigenen Parteichefin gestimmt. Politische Beobachter aus Großbritannien bezeichneten die Szenen als bislang nie dagewesen. Craig Whittaker, der in seiner Funktion als stellvertretender Chief Whip eigentlich die Fraktion zusammenhalten soll, habe völlig frustriert das Handtuch geworfen - und zwar mit den Worten:

I am fucking furious, and I don’t give a fuck anymore.

Auf Deutsch: "Ich bin verdammt wütend und es ist mir scheißegal." Diese Aussage zitiert ARD-Korrespondentin Annette Dittert in der Tagesschau-Sendung mit dem Nachsatz: Ich übersetze das jetzt mal nicht.

Für viele Briten auf Social Media muss sie das auch gar nicht, sie feiern Dittert in etwa auf Twitter für ihren Aufsager.

Man müsse bei diesen Nachrichten gar kein Deutsch verstehen, um zu verstehen, was in der britischen Politik gerade ablaufe, kommentiert etwa ein User:

Doch die Art der Einordnung der von Dittert zitierten Aussage zeigt bereits ein offensichtliches Missverständnis, das bei einem weiteren reichweitenstarken Tweet noch klarer wird.

Viele der Twitter-User, die Dittert nun feiern, scheinen nicht erkannt zu haben, dass die ARD-Korrespondentin ihrerseits nur Craig Whittaker zitiert. Vielmehr gehen sie davon aus, bei den Kraftausdrücken im deutschen Nachrichtenfernsehen handele es sich um einen politischen Kommentar von Annette Dittert.

Um zu verstehen, dass dem keinesfalls so ist, muss man eben doch ein bisschen Deutsch verstehen.

Fakt ist, die Briten sahen seit 2016 fünf Regierungschefs und -chefinnen kommen und gehen, die britische Politik befindet sich im Chaos-Zustand, während Wirtschaft und Finanzmärkte einbrechen. Eine fatale Situation für ein Land, dem es aktuell an strukturierter politischer Führung mangelt. Ob sich das so schnell ändern wird, ist fraglich.

Die Torys wollen nun einen neuen Regierungschef stellen. "Mit der Rechtsaußen-Politikerin Braverman können sie das vom Brexit ausgelöste Chaos weitertreiben. Oder sie stellen sich unter der Führung von Rishi Sunak und Finanzminister Jeremy Hunt der Realität", kommentiert unser Korrespondent Sebastian Borger. Der beste Weg wären allerdings Neuwahlen. "Doch den werden die um ihr Mandat bangenden konservativen Abgeordneten nicht gehen wollen." Die Torys, sie kämpfen ums Überleben.