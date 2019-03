Brie Larson flog im echten Kampfjet mit

Von Schwäbische Zeitung

Die U17-Eishockeyspieler des EV Ravensburg haben gegen den EHC München an die starken Leistungen der vergangenen Begegnungen angeknüpft. Der EVR war in der Deutschen Nachwuchsliga II dem Favoriten absolut gewachsen, bis das Spiel in der 55. Minute mit einem vorzeitigen Abbruch ein unerfreuliches Ende nahm. Nach einer Massenkeilerei wurden zahlreiche Strafen verhängt, Ravensburg kam danach nicht mehr auf die erforderliche Anzahl an Spielern.

Ravensburg ging in der 17.