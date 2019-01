Brexit: Unterhaus stimmt nur über einen Änderungsantrag ab

Der vierte Skifahrer, der mit einer Gruppe aus Oberschwaben am Samstagnachmittag im Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg unterwegs war, als diese von einer Lawine verschüttet wurde, wird nach wie vor vermisst. Nachdem Bergretter in der Nacht zum Sonntag die Leichen von drei Skifahrern aus dem Raum Biberach und Bad Wurzach bergen konnten, mussten sie wegen steigender Lawinengefahr die Suche Samstagnacht abbrechen. Erst am Dienstag konnten die Einsatzkräfte ihre Suche fortsetzen.