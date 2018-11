Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat am Dienstag im Ulmer Donautal Tiertransporte kontrolliert – und die Hälfte der untersuchten Transporte auch beanstandet, teils wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz.

Ein Fall hebt die Polizei in ihrer Mitteilung heraus. Er hatte Rinder in zwei Stockwerken geladen. Dadurch war nach Angaben der Polizei der Platz über der Stellfläche aber zu niedrig. Die ganze Zeit über mussten die Rinder deshalb in gebückter Haltung stehen – und das über die ganzen 80 Kilometer, die sie transportiert wurden.