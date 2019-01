Brexit: Premierministerin May appelliert ans Parlament

Die britische Premierministerin Theresa May hat von den Parlamentariern in London mehr Unterstützung für das Brexit-Abkommen verlangt. Andernfalls drohten erhebliche wirtschaftliche Schäden und das Vertrauen in die Demokratie würde schwinden. Großbritannien stehe vor einer „tiefgreifenden Herausforderung“, schrieb May in der Zeitung „Mail on Sunday“. Das britische Parlament soll in der dritten Januarwoche - möglicherweise am 15. - über das von May mit Brüssel verhandelte Austrittsabkommen abstimmen. Doch eine Mehrheit ist immer noch nicht in Sicht.