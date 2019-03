Brexit: Britisches Parlament stimmt erneut über EU-Deal ab

Von Michael Ruddigkeit

Es ist eine Neu-Ulmer Institution und bald nur noch Geschichte: das Bowling-Center am Allgäuer Ring. Die Freizeiteinrichtung wurde geschlossen. Der Eigentümer möchte das in die Jahre gekommene Gebäude abreißen und das Grundstück neu bebauen. Möglicherweise können Bowling-Freunde künftig an einer anderen Stelle in Neu-Ulm eine ruhige Kugel schieben. Bis dahin müssen sie auf Bahnen in anderen Städten ausweichen.

Der Betreiber des Bowling-Centers, die Firma M&