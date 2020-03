Bremerhavener Eisbär-Zwillinge heißen Elsa und Anna

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Am Dienstag ist die Abteilung Bopfingen um 8.40 Uhr zu einem Melderalarm zu Firma Henkel in der Kirchheimer Straße gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde durch Betriebsangehörige mitgeteilt, dass an einer Produktionsmaschine ein Feuer ausgebrochen sei.

Beim Erkunden der Lage wurde festgestellt, dass sich das Feuer an der Maschine schnell ausbreitete und sich der entsprechende Brandabschnitt schnell mit dichtem Rauch füllte.