„Breaking News in Yuba County“ - mit starker Allison Janney

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt endlich auch im Kreis Tuttlingen, deshalb gibt es ab Dienstag neue Lockerungen. Und ab Mittwoch gelten schon wieder neue Regeln. Wer soll da den Überblick behalten?

Keine weiteren Neuinfektionen am Montag - und die Tage davor war die Zahl jeweils deutlich unter zehn. Jetzt geht es ratzfatz: Am Dienstag liegt die Inzidenz seit fünf Tagen unter 50 – und am Mittwoch gelten bereits die nächsten Öffnungsschritte, weil die Inzidenz dann an den magischen fünf Tagen in Folge unter 35 liegt.