Niemand in Brasilien konnte die historische Niederlage der „Seleção“ im Halbfinale voraussehen. Niemand? Nach brasilianischen Presseberichten haben mindestens zwei Wetter auf das 1:7 gegen Deutschland korrekt getippt.

Wie die Zeitung „O Globo“ in ihrer Online-Ausgabe berichtete, gewann der Student Elton Sato im südlichen Bundesstaat Paraná dabei einen Fernseher. „Ich sah die Seleção mit Fred, Felipão, orientierungslos, und entschloss mich, hoch anzusetzen“, berichtete er. Mit jedem Tor hätten seine Freunde gesehen, wie er näher an das Ergebnis rückte, und mit dem Anschlusstreffer von Óscar kurz vor Schluss habe es dann geklappt.

In der Stadt Cascavel gab es ebenfalls einen erfolgreichen Tipper, wie das Online-Portal UOL.com berichtete. Aparecido Pereira da Silva beteiligte sich an einem Tippspiel in einer Bar und gewann 168 Reais (rund 50 Euro). Eine Arbeitskollegin habe ihm zuvor erzählt, dass sie von dem Ergebnis geträumt habe und ihn gebeten, in der Bar 5 Reais auf 7:1 für Deutschland zu setzen.

Bericht "Globo"

Bericht uol.com