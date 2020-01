Brand in Krefelder Zoo - viele tote Tiere befürchtet

Von Mai Saito

Das neue Jahr ist mit Spannung verbunden, und das nicht nur in Deutschland: Auch am anderen Ende der Welt - nämlich in Japan - werden Silvester und das neue Jahr gefeiert. Aber wie genau feiern Japaner „misoka“ (also Silvester)? Mai Saito berichtet aus Japan, wie sie den letzten Tag des Jahres im Land der aufgehenden Sonne verbringt.

Das Jahresende gehe ich mit meiner Familie verhältnismäßig entspannt an: Schließlich haben wir keine Bescherung mit Weihnachtsgeschenken oder Gans hinter uns -viele Japaner feiern Weihnachten nicht.