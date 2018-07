Brad Pitt will kein Bürgermeister werden

Hollywood-Star Brad Pitt (45) engagiert sich zwar dafür, Häuser in New Orleans umweltfreundlich wieder aufzubauen. Auf ein Amt als Bürgermeister in der Stadt im US-Bundesstaat Louisiana hat er jedoch keine Lust.

Begeisterte Fans haben bereits T-Shirts drucken lassen, auf denen sie mit „Brad Pitt for Mayor“ werben. „Ja, ich habe die T-Shirts gesehen“, bestätigte er in einem TV-Interview. „Ja klar, auf meinem Wahlprogramm stehen die Homo-Ehe, keine Religion, die Legalisierung und Besteuerung von Marihuana“, scherzte der Star. „Nein, ich hätte wohl keine Chance“, sagt er. Schon alleine rechtlich könnte er gar nicht kandidieren, denn Bürgermeisterkandidaten müssen mindestens fünf Jahre in New Orleans gewohnt haben, bevor sie sich aufstellen lassen. Pitt und seine Lebensgefährtin Angelina Jolie hatten aber erst 2007 ein Haus in der von Hurrikan Katrina stark zerstörten Stadt gekauft.