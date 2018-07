Brad Pitt regt sich nicht mehr über Berichte auf

Hollywoodstar Brad Pitt (45) regt die Berichterstattung über seine Beziehung mit Angelina Jolie (34) nicht mehr auf.

„Wir wissen auch nicht mehr, was in den Medien der aktuelle Stand unserer Beziehung ist“, sagte der Schauspieler der Frauenzeitschrift „Für Sie“. „Das findet gewissermaßen ohne uns statt.“ Früher habe er sich noch darüber aufgeregt, heute nehme er das gelassener. „Ich konnte nicht verstehen, dass Menschen all diese Geschichten erfinden. Diese Ungerechtigkeit hat mich sehr wütend gemacht.“

Immer wieder werden beispielsweise Fotos des kinderreichen „Traumpaars“ Jolie/Pitt gezeigt, die ein baldiges Ende der Beziehung aufgrund der Körpersprache belegen sollen. Weltweit gehört das Paar zu den prominentesten „Objekten“ im People-Journalismus.

Von dieser Woche an ist Pitt in dem Kinofilm „Inglourious Basterds“ von Regisseur Quentin Tarantino („Pulp Fiction“) zu sehen. Darin geht ein Trupp amerikanisch-jüdischer Soldaten im besetzten Frankreich auf Nazi-Jagd und sammelt deren Skalps. Gleichzeitig bereitet eine junge Französin, deren Familie von den Nazis ausgelöscht wurde, ein Attentat auf die NS-Führung vor. Am Ende sterben Hitler und seine Schergen im Feuer und Kugelhagel.