Brüsseler Gericht erklärt Fahrdienst-Angebot UberPop für illegal

Das Brüsseler Handelsgericht hat das umstrittene Fahrdienst-Angebot UberPop für illegal erklärt. Das US-Unternehmen Uber habe 21 Tage Zeit, sich an entsprechende Gesetze der Region Brüssel zu halten, sonst drohten Strafen von 10 000 Euro pro Verstoß, urteilte das Gericht. Uber wolle in Berufung gehen. Uber bietet über eine Smartphone-App verschiedene Fahrdienste an, darunter auch von privaten Fahrern. Die Angebote sorgen weltweit für Widerstand bei professionellen Anbietern. In Deutschland wurde das Uber-Geschäft durch mehrere Gerichtsentscheidungen deutlich eingeschränkt.