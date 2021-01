Botox und Kitzeln hilft gegen die undichte Blase

Oft wird sie peinlich verschwiegen, doch selten ist sie nicht. Rund vier Prozent der Männer – und bei den über 65-Jährigen sogar mehr als zehn Prozent – leiden unter Harndrang-Inkontinenz. Viele Betroffene vermeiden jedoch schamhaft den Weg zum Arzt. Dabei gibt es mittlerweile durchaus effektive Hilfen.

„Oben klar, unten dicht, lieber Gott, mehr will ich nicht.“ Wenn es um lockere Sprüche geht, werden Männer mit zunehmendem Alter immer besser. Doch dafür werden sie umso schweigsamer, wenn es unten eben nicht mehr dicht ist. „Inkontinente Männer machen ihr Problem oft mit sich allein aus“, berichtet Fabian Queißert, Leiter des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums am Universitätsklinikum Münster. „Wenn überhaupt, dann reden sie allenfalls mit ihrer Ehefrau darüber.“ Und dadurch verstreiche unnötig viel Zeit bis zum Einleiten einer Therapie.

Wenn Männer ungewollt Urin verlieren, handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle um eine Harndrang-Inkontinenz. „Der Betroffene verspürt dann einen starken Harndrang, und er geht auch zum Klo – doch auf dem Weg dahin passiert es dann eben schon“, erläutert Queißert. Die Ursachen dafür können neurologischer Natur sein, oft ergibt sich das Leiden aber durch eine Vergrößerung der Prostata, die zu einem Krampf der Blasenmuskulatur führt, sodass nicht mehr genug Urin ablaufen kann. Auch kann eine Restharnbildung zu einer Überlauf-Inkontinenz führen. Ob allerdings sie oder eine andere Form der Drang-Inkontinenz vorliegt, kann der Patient selbst nicht unbedingt unterscheiden. Da ist dann der Arzt gefordert, der unter anderem per Ultraschall die Füllung der Blase untersuchen kann.

Zu den Risikofaktoren der Harndrang-Inkontinenz zählen neben dem Alter und gutartigen Prostatavergrößerungen auch Übergewicht und Diabetes. „Je länger Diabetes besteht und je älter die Betroffenen sind, desto größer ist das Risiko für Beschwerden des Harntraktes“, erläutert Geriater und Diabetologe Andrej Zeyfang von der Universität Tübingen. Denn hohe Zuckerwerte schädigen die Nerven, die dadurch dem Gehirn nicht mehr melden können, wie voll die Blase ist. Aber dieser Faktor gilt auch für Frauen. Aufgrund des zunehmenden Alters und steigender Diabetiker-Quoten in der Bevölkerung ist also hierzulande damit zu rechnen, dass künftig insgesamt immer mehr Menschen inkontinent werden.

Andererseits gibt es mittlerweile diverse effiziente Therapien gegen die männliche Harndrang-Inkontinenz. So kann man, sofern keine vergrößerte Prostata daran beteiligt ist, zunächst einmal versuchen, die überaktive Harnblase zu beruhigen. Das kann durch die Einnahme von sogenannten Antimuskarinergika geschehen, die ein unkontrolliertes Kontrahieren der Blasenmuskeln blockieren. „Mundtrockenheit und Magen-Darm-Beschwerden sind aber typische unangenehme Nebenwirkungen“, betont Queißert.

Am Universitätsklinikum Münster arbeitet man zudem erfolgreich mit der Elektrostimulation des Tibialis-Nervs, der am inneren Fußknöchel entlangläuft. Dadurch werden indirekt auch jene Nerven stimuliert, die für die Blasen- und Beckenbodenfunktion verantwortlich sind. Mit der Folge, dass die Erregungsschwelle der Blasennerven steigt und der Patient nicht mehr so schnell einen Harndrang verspürt. Dass man mit einer Nervenreizung einen relativ weit entfernten Bereich im Körper erreichen kann, sei ja, wie Neuro-Urologe Queißert betont, nicht ungewöhnlich: „Die Traditionelle Chinesische Medizin behandelt auch Blasenschwäche und Harndrang-Inkontinenz, indem Nervenbahnen im Fußbereich punktiert werden.“ Die Patienten spürten allenfalls ein Kribbeln oder leichtes Pulsieren am Fuß, und sie könnten das Verfahren auch problemlos zu Hause durchführen.

Eher aus der Kosmetik kennt man hingegen die sogenannte Botox-Behandlung. Sie basiert auf Injektionen mit dem Nervengift Botulin – und deren muskellähmenden Effekt kann man sich auch für die Behandlung der Drang-Inkontinenz zunutze machen. Die Injektionen erfolgen bei einer Blasenspiegelung direkt in die überaktive Blasenmuskulatur. Allerdings kann ihr Effekt so heftig sein, dass es – was glücklicherweise nur selten vorkommt – zur Harnverhaltung kommt, und der Urin per Katheter abgeleitet werden muss. Andererseits wiederum ist ihr Effekt nur vorübergehend, sodass der Eingriff sechs bis zwölf Monate später wiederholt werden muss. Das „Botox für die Blase“ will also gut überlegt sein.

Sofern die Inkontinenz auf eine vergrößerte Prostata zurückgeht, rückt ohnehin diese in den Fokus der Behandlung. Anfangs können noch Pflanzenpräparate aus Kürbiskernen und Sägepalmenfrüchten den Wachstumsprozess der Vorsteherdrüse verzögern. „Doch wenn man bereits immer wieder Urin verliert, dann ist man in einem Bereich, wo diese Mittel wohl nicht mehr helfen werden“, betont Queißert. Da sind dann Medikamente zum Entspannen der Prostata gefordert, wie etwa Tamsulosin und Silodosin. Sie reduzieren den Restharn und verlängern dadurch den Zeitraum bis zur nächsten Blasenfüllung.

Nach individueller Abwägung können zudem PDE-5-Hemmer und Hormonblocker zum Einsatz kommen, um die Prostata zu verkleinern. Und eine Operation käme für diesen Zweck auch noch infrage. Sie lässt sich mittlerweile so durchführen, dass man Anteile der Prostata über die Harnröhre entfernt, sodass sich auch hier der Aufwand und das Nebenwirkungsrisiko in Grenzen hält.

Schambesetztes Thema für Männer

Männer leiden aufgrund ihrer Prostata und ihrer längeren Schließmuskulatur insgesamt seltener an Harninkontinenz als Frauen. Doch dafür haben sie häufiger Probleme mit starkem Harndrang – und der mündet oft ebenfalls in einem ungewollten Urinverlust.

Im Unterschied dazu erfolgt bei der Stress-Inkontinenz der Urinverlust mit einer körperlichen Bewegung oder Belastung. Sie trifft fünf bis zehn Prozent der Männer, die eine operative Entfernung der Prostata hinter sich gebracht haben. Es gibt auch Mischformen aus Drang- und Stress-Inkontinenz.

Aus Patientenbefragungen weiß man, dass die Harninkontinenz bei Männern noch schambesetzter ist als die Impotenz.