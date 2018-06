„Boston-Yeti“ hilft beim Schneeschippen

Schnee, Stromausfall, Verkehrschaos: Vielen Amerikanern bringt dieser Winter Strapazen. Doch ein Unbekannter in Boston versucht, Bewohnern trotzdem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

In einem Schneemensch-Kostüm - als Yeti aus dem Himalaya - greift er zur Schaufel und hilft, in und um Boston Autos freizuschaufeln. Nun wurde der Kostümierte erneut gesichtet, wie die Zeitung „Boston Globe“ am Dienstag berichtete.

„Ich bin hier, weil ich die Stadt Boston liebe, und wir brauchen ein paar Lichtblicke angesichts dieses harten Wetters“, teilte er dem TV-Sender NBC mit. Auf Twitter veröffentlichten Bewohner unter dem Stichwort #BostonYeti2015 Fotos von dem weißen Zottel-Wesen mit grimmigem Gesicht und dankten für seinen Einsatz. Eine Nutzerin schrieb: „Das einzig Gute an diesem Winter ist der Boston-Yeti.“

In einigen Gegenden an der US-Ostküste wurden bis Dienstag mehr als 60 Zentimeter Schnee gemessen. In Boston blieben die Schulen am Montag und Dienstag geschlossen. Seit Jahresbeginn fiel der Unterricht dort wetterbedingt damit bereits an neun Tagen aus.

