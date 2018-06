Bosse: „Manchmal muss man in Kreuzberg versacken, um wieder klarzukommen“

In Istanbul hat er geschrieben. In Umbrien aufgenommen. In Kreuzberg sich die notwendigen Ohrfeigen verpasst. Und zu Hause die noch notwendigere Gelassenheit gelernt: Axel Bosse, genannt Aki, ist ein Reisender und doch am liebsten daheim in Hamburg. Wie das zusammenpasst, weshalb der gebürtige Braunschweiger erst mit dem Feiern aufhören musste, um den ganz großen Wurf zu landen und auf was sich die Konzertbesucher in Ravensburg freuen können, hat er im Gespräch mit Yannick Dillinger verraten.

Aki, dein aktuelles Album heißt „Kraniche“, ist also nach Vögeln benannt, die es selten an einem Ort hält. Bist du auch so ein Ruheloser?

Nein, eigentlich gar nicht. Ich bin sehr gerne zu Hause. Gerade weil ich durch die Musik ohnehin schon so oft weg bin von der Familie.

Wie genießt du dein Leben denn, wenn du in Hamburg bist?

So entspannt und so gut, wie es nur geht. Ich mach viel Musik, verbringe viele Stunden mit meiner Tochter. Das ist für mich echte Qualitätszeit. Ich müsste viel öfters zu Hause sein. Dabei ergeben sich die besten Momente. Am allerliebsten bin ich dann einfach nur Vater, koche und fahre zum Recyclinghof.

Mag deine Tochter deine Lieder?

Ja, besonders, seit sie die Texte versteht. Sie schreit aber nicht laut „Juhu“, wenn sie einen Song im Radio hört. Hier und da ist sie auch mal genervt. Ihre Schulfreunde bekommen den ganzen Hype ja mit.

So richtig zum „Juhu“-Schreien sind deine Texte ja eh nicht alle. Früher wurdest du häufig in die Schublade der Melancholiker gesteckt. Hat dich das gestört?

Ach, naja. Die Einschätzung war ja nicht immer falsch. Ich fand zum Beispiel das Album „Wartesaal“ selbst ganz schön düster. Das war aber auch genau so gedacht. Die Geschichten sollen nicht gut ausgehen, das Album sollte trist, die Musik kalt sein. Mir war dann aber klar, dass das nächste Album das komplette Gegenteil werden sollte. „Kraniche“ ist viel heller, auch wenn es sicher traurige Texte gibt oder Hoffnungslosigkeit stattfindet.

Wann und wo hast du „Kraniche“ denn geschrieben?

Ursprünglich wollte ich das wie immer machen: Ein Jahr zu Hause vor mich hin schreiben, um dann anschließend alle wieder auf Tour zu zerren und unterwegs zu sein. Nun war es aber so, dass meine Frau ab Januar in der Türkei einen Film drehen durfte. Da haben wir dann kurzerhand beschlossen, mit der Familie nach Istanbul zu gehen. Unsere Tochter war tagsüber in der Kita, meine Frau hat gearbeitet und ich habe geschrieben. Als wir im Juni zurückgereist sind, war in Berlin Fashion Week und überhaupt allerlei Fashion-Gebimsel.

Nichts für einen ruheliebenden Musiker aus Niedersachsen?

Nee, gar nicht. Das alles hat meinen Produzenten und mich so genervt, dass wir direkt wieder los sind. Diesmal nach Italien, zu seinen Eltern, wo wir dann den Rest des Jahres aufgenommen haben.

Welchen Einfluss hat dein Fortgehen auf das Album gehabt?

Einen sehr großen. Auch wenn ich mir das immer nicht so eingestehe. Ich denke immer: Eigentlich brauch ich ja nur mich, eine Gitarre, ein Klavier, ein weißes Blatt Papier und noch etwas zum Aufnehmen. Aber das stimmt eben nicht so ganz. Wenn man in Italien auf einem Berg sitzt, so zwischen Tabakfeldern, es gibt nur eine Pizzeria und man kann echt weit gucken, dann schreibt man schon anders, als wenn man in Köln in einer Ein-ZimmerWohnung sitzt und es ist Karneval. Es gibt ja durchaus Gründe, weshalb so viele Kreative immer da sind, wo das Licht so schön ist. Ich konnte zum ersten Mal verstehen, weshalb Marius Müller Westernhagen oder Sting da ’ne Hütte um die Ecke haben. Manchmal habe ich aber auch gedacht, es ist vielleicht ein bisschen zu schön. Irgendwie muss man sich manchmal auch ’ne Ohrfeige geben und in Kreuzberg versacken, um wieder klarzukommen.

Zeit zum Versacken hattest du wenig. Kaum war dein Album fertig, bist du wieder losgezogen. Magst du das Tourleben?

Ja, total! Wenn ich mich zwischen im Studio sitzen und auf Tour sein entscheiden könnte, würde ich immer die Tour wählen. Am Ende bin ich zwar immer voll fertig, aber der Spaß überwiegt. Wichtig ist, dass ich auch mal „Nein“ sage.

Wie oft ist dir das denn beim ersten Teil der Tour gelungen?

Das ging diesmal echt gut, obwohl wir fast noch mehr gespielt haben als sonst. Das liegt aber auch daran, dass mittlerweile alles professioneller und größer geworden ist. Da wird das Leben als Musiker plötzlich ganz leicht. Ich muss meine Gitarre nicht mehr selber zusammenbauen, muss nicht mehr selber abrechnen oder Merchandise verkaufen.

Wie sieht dein Tag auf Tour aus?

Nach dem Aufstehen mache ich erst mal Sport. Das wird auch in Ravensburg so sein. Da suche ich mir irgendwas, laufe um den See oder so. Dann leg ich mich nochmal schlafen, anschließend mach ich Soundcheck, esse gemütlich zu Abend, gebe Interviews. Anschließend spiele ich und treffe danach noch die 200 Leute, die da stehen bleiben.

Du hast eben erzählt, dein Leben sei anders gewesen, als die mediale Aufmerksamkeit noch nicht so da war. Was ist, was war denn die schönste Zeit?

Ich will da nix missen. Damals hatten wir viele körperliche Probleme, weil wir zum Beispiel viel mehr getrunken haben. Ich hab mir damals einen Sprinter gekauft, weil wir so viele Lackschäden an den Mietautos hatten. Wir haben im Auto geschlafen und vor 20, 30 Leuten gespielt. Abends ging’s dann darum, sich so doll wie möglich zu betrinken. Mittlerweile haben wir viele Kinder gezeugt, sind älter und sehen die ganze Sache gelassener. Das tut mir ganz gut. Hätte ich die Partyzeit aber nicht gehabt, könnte ich jetzt auch nicht so entspannt sein.

Eigentlich kurios: In dem Moment, in dem du reifer und gelassener geworden bist, ist der große kommerzielle Erfolg eingetreten.

Das stimmt. Ich glaube aber eh, dass sich viele Künstler selbst erst finden und eine Art musikalische Pubertät durchlaufen müssen. So war’s auch bei mir. Erst seit meinem dritten Album weiß ich so richtig, was ich möchte. Der Erfolg hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass wir seit zehn Jahren unterwegs sind.

Was erwartet denn die Besucher deines Ravensburger Konzerts? Auf was können sie sich freuen?

Wir haben eine ziemlich tolle Background-Sängerin dabei, die aber auch Piano spielt und Keyboards abfeuert. Außerdem ist der Calexico- und Nada-Surf-Trompeter am Start. Martin Wenk heißt er, spielt Akkordeon und Gitarre, viel Percussion und irgendwelche Klingel-Sachen. Ansonsten sind wir noch die alte Truppe, wie vor zehn Jahren auch. Die Abende sind immer sehr tanzbar. Es wird auch viel geheult. In den zwei Stunden Konzert spielen wir eine halbe Stunde Ruhigeres. Den Song „Istanbul“ zum Beispiel. So eine Nummer ist unplugged deutlich stärker als in der Albumversion. Es ist aber mindestens genauso geil, wenn sich die Leute die Köpfe einrennen und die Faust nach oben strecken. Davon komm ich auch nicht richtig weg.

Trotz aller Erfahrung: Schaffen es Fans heute noch, dich zu berühren?

Ja, und wie. Bisher war ich bei fast jedem Auftritt ergriffen – außer wir waren richtig schlecht. So etwas gab’s auch schon, vor allem früher. Das ist ein bisschen wie Auto fahren. Wenn du den Führerschein machst und von Ravensburg nach Hamburg fahren willst, bist du echt aufgeregt, schaust rechts und links und bist immer konzentriert. Beim Musikmachen ist es aber das Allerschönste, wenn du nicht mehr darauf achten musst, was mit der Technik ist, was deine Gitarre spielt und was du singst. Mittlerweile geh ich auf die Bühne und muss an nichts denken. Ich kann komplett in dem Moment sein. Und dann ist es super krass, wenn die Leute mitsingen, mittanzen und geflasht sind. Dann denke ich mir ganz oft: Es ist echt schön, dass ich Musiker sein darf.

Der schönste Beruf der Welt?

Für mich auf jeden Fall, ja.

Was wäre die Alternative gewesen?

Lehramt wahrscheinlich. Sport und Mathe, oder so. Gut, dass das mit der Musik geklappt hat.