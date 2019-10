Boris Johnson scheitert mit Antrag auf Neuwahl

Eine geplante Massenschlägerei zwischen gewaltbereiten so genannten Ultras hat die Polizei mit einem großen Aufgebot am Sonntag mitten in der Ravensburger Innenstadt gerade noch verhindern können.

130 „Fans“ aus unterschiedlichen Lagern hatten sich vor dem Eishockeyspiel der Ravensburg Towerstars gegen den EV Landshut offenbar gezielt verabredet, um sich miteinander zu prügeln.

Nach Ausschreitungen im historischen Zentrum hatten Polizei und Sicherheitsdienst auch rund um die Eishalle alle Hände voll zu tun.