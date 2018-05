Boris Becker und Ehefrau Lilly haben sich getrennt

Die Stadt will die derzeit wieder angespannte Situation auf dem nördlichen Marienplatz in Ravensburg entschieden angehen. Eindruck haben vor allem die Schilderungen von zwei Dutzend Mitgliedern des Schülerrates hinterlassen, die von Pöbeleien, Sexismus, Schlägen und Tritten berichteten: „Wir haben dort Angst“, so die Jugendlichen. „Das können wir nicht hinnehmen“, sagt Oberbürgermeister Daniel Rapp. Inzwischen gibt es Hinweise auf eine „Gang“, die offenbar für einen Teil des Problems verantwortlich ist.